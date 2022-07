Der Juni ist in der Region Bodensee-Oberschwaben im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren gut drei Grad zu warm ausgefallen.

Der heißeste Tag war laut Wetterwarte Süd in Bad Schussenried der 19. Juni. 38 Grad wurden in Friedrichshafen gemessen. An insgesamt 19 Tagen stieg die Temperatur in der Region Bodensee-Oberschwaben auf 25 Grad oder mehr, an sieben Tagen sogar auf mindestens 30 Grad. Das sei für einen Juni selbst in Zeiten des Klimawandels eine beachtliche Ausbeute an Sommertagen, so die Wetterwarte Süd.

Im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren fällt der Juni damit rund drei Grad wärmer aus, außerdem war es der drittheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen an der Wetterwarte Süd. Wärmer waren nur die Juni-Monate im Jahr 2003 und 2019. Dementsprechend war der Monat auch überdurchschnittlich sonnig.

Schwere Sommergewitter sorgen für Starkregen

Im Bodensee-Hinterland braut sich ein Gewitter zusammen. Während es in Heiligenberg (Bodenseekreis) hagelt, ziehen bei Deisendorf drohende Gewitterwolken weiter in Richtung Überlingen. SWR Rebecca Lüer

Gleichzeitig entwickelten sich die ersten schweren Sommergewitter, teils mit Hagel, stürmischen Böen sowie heftigen Niederschlägen. In Aulendorf im Kreis Ravensburg zum Beispiel fielen im Juni 168 Liter Regen auf den Quadratmeter – Richtung Ostalb waren es dagegen nur 40 Liter.