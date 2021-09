Wie die Polizei mitteilte, ist in Ostrach (Kreis Sigmaringen) am Dienstag ein 18-Jähriger ertrunken. Er soll sich zuvor mit anderen jungen Erwachsenen getroffen und Drogen konsumiert haben. Später fand ihn die Gruppe leblos in einem Bachbett. Trotz Wiederbelebung starb der 18-Jährige in einer Klinik. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion in Auftrag gegeben.