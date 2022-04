Bei einem Schulfest am Wochenende in Feldkirch (Vorarlberg) hat ein bisher unbekannter Junge eine größere Anzahl an kopierten 50-Euro-Scheinen von der Bühne aus in die Menge geworfen. Das teilte die Polizei mit. Diese Farbkopien seien dann bei der Bezahlung von Getränken und Eintritten in andere Clubs verwendet worden. Gefälschtes Geld in Umlauf zu bringen, sei eine Straftat, bekräftigt die Polizei nach dem Vorfall.