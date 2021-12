Fünfjähriger Junge stirbt in Biberacher Hallenbad

In einem Biberacher Hallenbad ist am Montagnachmittag ein fünfjähriger Junge gestorben. Das Kind hatte an einem Kurs teilgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagnachmittag mitteilten, hatte das Kind am Montag an einem Schwimmkurs teilgenommen und konnte noch nicht schwimmen. Eine Zeugin hatte den Jungen leblos in einem Übungsbecken entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Versuche, das Kind wiederzubeleben, seien gescheitert. Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen Eine Obduktion soll jetzt Aufschluss über die genaue Todesursache geben, um dann zu entscheiden, ob einer der beiden Übungsleiter mitverantwortlich am Tod des Jungens sein könnte. Die beiden Übungsleiter sind 61 und 24 Jahre alt. Wie viele Kinder in dem Becken waren und welche Übungen sie gemacht haben, wollte die zuständige Staatsanwältin nicht sagen. Die Kriminalpolizei Biberach hat zum Ablauf des Geschehens bislang mehrere Zeugen befragt, heißt es. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat die Obduktion des Jungen beim zuständigen Amtsgericht beantragt.