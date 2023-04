Junge fällt im Montafon aus Skilift und verletzt sich schwer

Im Skigebiet Montafon ist ein 13-Jähriger aus einem Sessellift gestürzt - trotz geschlossenem Sicherheitsbügel. Er fiel aus großer Höhe auf die Piste.

Ein junger Skifahrer ist am Dienstag in einem Vorarlberger Skigebiet aus einem Sessellift gerutscht und aus etwa sieben Meter Höhe auf die Piste gefallen. Laut Polizei war der 13-jährige Junge allein mit dem Lift im Skigebiet Silvretta Montafon unterwegs. Bei dem Sturz verletzte er sich an beiden Beinen. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Unter Sicherheitsbügel hindurchgerutscht

Der Junge habe nach dem Einstieg in den Lift einen seiner Ski nicht ordnungsgemäß auf die dafür vorgesehene Auflage gestellt, teilte die Polizei zur Unfallursache mit. Er sei immer weiter von seinem Sitz abgerutscht. Schließlich sei er unter dem geschlossenen Sicherheitsbügel durchgerutscht und auf die Piste gestürzt, hieß es.

Mit Familie im Skiurlaub

Der Junge stammt laut Polizei aus der Nähe von Hamburg und machte Urlaub mit seiner Familie im Montafon. Vorarlberg ist auch für viele Wintersportlerinnen und Wintersportler aus Baden-Württemberg ein beliebtes Ausflugsziel. Das österreichische Bundesland grenzt an den Bodensee.