Männer nehmen Kuh bei St. Gallen mit in den Zug

Einige junge Männer sind am Sonntagabend mit einer Kuh in einen Regionalzug bei St. Gallen eingestiegen. Videos und Bilder der Aktion kursieren in den Sozialen Medien.

In der Schweiz sorgt die Fahrt mit einem Rindvieh in der Regionalbahn Thurbo bei St. Gallen für Aufsehen. Eine Gruppe junger Männer hatte das Tier mit in den Zug genommen. Für sie könnte die Aktion noch Konsequenzen haben. Videos und Bilder in den Sozialen Medien zeigen, wie die Männer mit der Kuh in den Zug einsteigen und sie während der Fahrt immer wieder streicheln. Das Tier bleibt ruhig im Wagon stehen. Mit dabei hatten die Männer auch einen Eimer und eine Schaufel, um Kuhfladen zu beseitigen. Eine Kuh im Thurbo-Zug Regionalbahn Thurbo nimmt die Aktion mit Humor Laut eines Sprechers der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo hatte der Lokführer den ungewöhnlichen Fahrgast bemerkt, sich aber entschieden, dennoch weiterzufahren, auch um den Fahrplan einzuhalten. Eigentlich sei der Transport von so großen Tieren im öffentlichen Nahverkehr aber nicht erlaubt. Veterinäramt St. Gallen ermittelt Die Regionalbahn Thurbo nimmt die Aktion mit Humor und stellt keine Anzeige. Man hoffe, die Kuh habe die Fahrt genossen, so der Sprecher. Ein Nachspiel könnte die Aktion für die Männer dennoch haben: Laut Stadtpolizei St. Gallen ermittelt das Veterinäramt St. Gallen, ob es einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegeben hat.