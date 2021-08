per Mail teilen

Die Feuerwehr in Radolfzell (Kreis Konstanz) hat am Dienstag einen elfjährigen Jungen gerettet, der am Abend auf eine Statue geklettert war. Laut Polizei hatte er sich nicht getraut, von der über drei Meter hohen Statue beim Radolfzeller Berufsschulzentrum wieder herunter zu klettern. Er hatte daher mit seinem Handy die Rettungsleitstelle alarmiert.