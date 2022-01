per Mail teilen

Sechs Jugendliche sollen in Biberach am Samstagabend drei Jungen im Alter von elf Jahren bedroht und die Herausgabe von Geld erzwungen haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll mit einem Messer gedroht haben. Laut Polizei fehlt einem der Elfjährigen sein Geld, die Ermittlungen dauern an.