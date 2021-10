Moritz Metzler aus Langenargen (Bodenseekreis) und Lisa Sophie Schultz aus Potsdam sind die neuen Bäckerjugend-Weltmeister. Laut einer Mitteilung der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim setzte sich das Team bei der WM auf einer Gastronomie-Fachmesse im französischen Lyon gegen die internationale Konkurrenz durch. Dort mussten die beiden traditionelle wie kreative Brote, Brötchen, Plunderstücke und ein Schaustück zum Thema "World of Music" backen und wurden in der Nationenwertung Weltmeister, vor Frankreich und Spanien. Moritz Metzler hatte sich zuvor auf Landes- und Bundesebene qualifiziert. Der Jungbäcker arbeitet derzeit in Wien, will aber später zurück in den elterlichen Betrieb nach Langenargen.