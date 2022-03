Unionsfraktionsvize Andreas Jung im Zukunftsteam der Union

Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete und Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung, ist in das sogenannte Zukunftsteam von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet aufgenommen worden. Der 46-jährige Jung soll dort für das Klima und den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zuständig sein. Laschet hat das achtköpfige "Zukunftsteam" für den Wahlkampf-Endspurt am Freitagvormittag vorgestellt. Damit solle die gesamte Breite der Union deutlich gemacht werden, sagte er in Berlin. Der CDU-Chef stellte eine Gruppe aus vier Frauen und vier Männern vor, zu der auch die CSU-Politikerin Dorothee Bär für Digitales gehört. Friedrich Merz soll für die Bereiche Wirtschaft und Finanzen zuständig sein. Als Überraschung gilt, dass Laschet den Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College in London für den Bereich äußere und innere Sicherheit berief.