Am "Schmotzigen Dunschtig" muss sich die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Julia Klöckner vor dem traditionsreichen Stockacher Narrengericht verantworten. Ihr droht eine Verurteilung zur Lieferung von Wein.

Die Verhandlung des Stockacher Narrengerichts hat begonnen. Die Beklagte am "Schmotzigen Dunschtig" in Stockach (Kreis Konstanz) ist in diesem Jahr Julia Klöckner (CDU). Mit ihr werde ein Feuerwerk an weiblichem Esprit gezündet, hatten die Stockacher Narren auf ihrem Dreikönigstreffen bekanntgegeben .

Julia Klöckner kann nicht nur Pumps, sondern auch Gummistiefel, und so meistert sie den permanenten Spagat zwischen der Berliner Blase und dem normalen Leben in besonderer Weise.

Die 52-jährige rheinland-pfälzische Politikerin, Bundesschatzmeisterin der CDU und ehemalige Deutsche Weinkönigin sei eine "glühende Anhängerin der Frauenquote" und habe schon so manche Altherrenrunde aufgemischt, so die Narrenrichter. Auch Klöckners Äußerung, es gebe "nicht nur talentierte Jungs und grenzdebile Frauen", machten sie zur idealen Beklagten.

Diese Narrenkappen tragen die Stockacher Narrenrichter, wenn sie über Julia Klöckner urteilen. SWR Rebecca Lüer

Narrengericht hat neuen Kläger und Fürsprech

Das Stockacher Narrengericht besteht aus 21 Gerichtsnarren. In diesem Jahr gibt es einen neuen Kläger: Michael Nadig. Er war zuletzt Fürsprech. Diese Rolle übernimmt Christoph Stetter. Zum letzten Mal nach fast 40 Jahren wird Roland Drews die Figur des Hans Kuony darstellen. Wer auf ihn folgt, ist noch nicht bekannt.

Was ist das Stockacher Narrengericht? Das "Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken" findet seit 1351 statt. Es lädt traditionell jedes Jahr eine prominente Politikerin oder einen Politiker zur Fastnacht ein und klagt ihn oder sie an. Am "Schmotzigen Dunschtig" wird die Klage gegen den Polit-Promi vorgebracht. Der oder die "Beklagte" wird in der Regel vom Ankläger parodistisch schuldig gesprochen, vom Fürsprech verteidigt und muss die Strafe in Wein begleichen. Cem Özdemir (Grüne) war 2020 zu drei Eimern verurteilt worden. Ein Eimer entspricht etwa 60 Litern. Prominente Beklagte waren Franz Josef Strauß (CSU), Angela Merkel (CDU) und Winfried Kretschmann (Grüne).

In der Regel steht am Ende der närrischen Verhandlung eine Verurteilung zur Lieferung von sogenanntem Strafwein. Im vergangenen Jahr war SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor das Stockacher Narrengericht geladen. Er musste neben 240 Litern Wein auch 240 Litern Mineralwasser liefern und sollte zudem einen Tag am Stockacher Krankenhaus Eis verteilen. Angeklagt und für schuldig befunden worden war Lauterbach unter anderem wegen Mediengeilheit und Hochstapelei.

Der närrische Gerichtstermin wird am 27. Februar 2025 von 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR übertragen und ist anschließend in der ARD-Mediathek zu sehen.