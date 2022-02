Neues Jugendparlament im Amt

In Friedrichshafen ist am Donnerstag ein neues Jugendparlament verpflichtet worden. Insgesamt 15 Jugendliche vertreten in den kommenden zwei Jahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt. Sie können selber Projekte anstoßen, sind mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten und arbeiten in Ausschüssen mit. Zum offiziellen Amtsantritt unterschrieben die Mitglieder des Jugendparlaments eine Verpflichtungserklärung und erhielten eine Urkunde. Im Gespräch mit Oberbürgermeister Andreas Brand (parteilos) nannten die Jugendlichen schon erste Ideen und Projekte für die Stadt, etwa ein “24-Stunden-Benefiz-Schwimmen” oder eine “Bike-Sharing-Station”. Zudem äußerten sie den Wunsch nach einer Graffitiwand. Jugendparlamente oder Jugendgemeinderäte gibt es unter anderem auch in Radolfzell, Überlingen, Biberach oder Ravensburg.