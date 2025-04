Die Schüler der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule haben sich auf den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" vorbereitet. Von Mittwoch bis Samstag zeigen sie mit vielen anderen ihr Können in Calw.

Von der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule nehmen seit vielen Jahren Schüler am Wettbewerb "Jugend musiziert" teil. In diesem Jahr nehmen 23 Schülerinnen und Schüler aus Biberach an der Landesausscheidung des Wettbewerbs teil, fünf von ihnen als Solistinnen und Solisten, acht weitere junge Musikerinnen und Musiker spielen in Ensembles.

Der 62. Landeswettbewerb wird in der ersten Aprilwoche von Mittwoch bis Samstag in Calw, Nagold und Wildberg ausgetragen. Die Wertung Schlagzeug solo wird in Renningen durchgeführt.

Melanie Weissenberg, Elisabeth Christ und Niklas Herzog treten mit drei Stücken unterschiedlicher Epochen bei "Jugend musiziert" in Calw an. SWR Johannes Riedel

Die 17-jährige Melanie Weissenberg, die 15-jährige Elisabeth Christ und der 14-jährige Niklas Herzog spielen Klavier, Klarinette und Bratsche. Mit drei Stücken aus unterschiedlichen Epochen treten sie beim Nachwuchswettbewerb "Jugend musiziert" des Deutschen Musikrates an. Seit vergangenem Sommer proben sie an ihrem Programm. Beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" im Januar überzeugte das Kammermusik-Trio die Jury, holte den ersten Platz und erreichte so die Teilnahme am Landeswettbewerb.

Biberacher Schüler: Mit Ausdauer und erfahrenen Musiklehrern zum Erfolg

Betreut wird das Trio von Klavierlehrerin Anita Bender. Sie hat in rund 30 Jahren ihrer Tätigkeit weit über hundert Musiktalente im Wettbewerb begleitet. Dabei erzielten ihre Schützlinge unter anderem Siege auf Bundesebene oder erhielten Spitzenplatzierungen. Die Schüler mit Streichinstrumenten werden von Günther Luderer betreut.

Besondere Möglichkeiten der Biberacher Musikschule

Dass die Biberacher Musikschule über Jahre erfolgreich bei "Jugend musiziert" ist, liege auch an der besonderen Ausbildung, sagt ihr Leiter Andreas Winter. Die Ausstattung und die laufende Unterstützung haben die Schule dem 2003 verstorbenen Unternehmer Bruno-Frey zu verdanken. Er hatte der Stadt Biberach noch zu Lebzeiten den Millionen teuren Bau der Musikschule geschenkt und dazu eine Stiftung zur dauerhaften Talentförderung eingerichtet.

Melanie Weissenberg übt ausdauernd am Klavier. SWR Johannes Riedel

Kammermusiktrio hofft auf Bundeswettbewerb im Juni

Das Kammermusiktrio mit Melanie Weissenberg, Elisabeth Christ und Niklas Herzog ist gut vorbereitet. Ihr Ziel ist es, nach dem Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" möglichst das Bundesfinale zu erreichen, sagen sie. Wenn es klappt, sind sie Anfang Juni beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Wuppertal dabei.