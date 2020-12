per Mail teilen

Der 13-jährige Junge, der vergangene Woche bei Verladearbeiten eines Stahlträgers in Doren in Vorarlberg schwer verletzt worden ist, ist am Wochenende gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der Junge hatte seinen Vater, einen Lastwagenfahrer, zur Arbeit begleitet. Beim Verladen kippte ein mehr als 700 Kilogramm schwerer Stahlträger zur Seite und traf den Jungen. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen.