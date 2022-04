15-Jähriger schießt mit Softairwaffe und verletzt 13-Jährige

per Mail teilen

Ein 15 Jahre alter Junge soll in Riedlingen (Kreis Biberach) mit einer Softairwaffe auf ein Mädchen geschossen und dieses verletzt haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Ostermontag auf einem Schulhof. Mehrere Jugendliche hätten sich dort getroffen. Der 15-Jährige habe die Softairwaffe dabei gehabt und soll auf andere geschossen haben. Dabei sei die 13-Jährige verletzt worden, sie habe Hämatome erlitten, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Sie habe gemeinsam mit ihrer Mutter den Vorfall später bei der Polizei in Riedlingen gemeldet. Gegen den Jungen werde wegen Körperverletzung ermittelt. Dass er eine Druckluftwaffe bei sich getragen habe, sei aber nicht verboten.