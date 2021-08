Aufmerksame Polizeibeamte haben am Samstagabend in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) einen Jugendlichen erwischt, der aus einem Haus heraus mit einer Druckluftwaffe ein vorbeifahrendes Auto ins Visier genommen hat. Die Beamten fuhren in diesem Moment in der Nähe des Hauses vorbei und hörten dank geöffneter Autofenster Repetiergeräusche. Wie sich herausstellte, hatte ein dort wohnender 15-Jähriger sechs weitere Jugendliche zu Besuch. Einer von ihnen gab zu, mit einer sogenannten Softairwaffe auf das Auto gezielt bzw. geschossen zu haben. Ob Fahrzeuge beschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt.