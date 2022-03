Brandserie: Polizei ermittelt Jugendliche als tatverdächtig

per Mail teilen

Nach einer Brandserie an einem Wochenende Ende Februar in Ravensburg und Oberzell hat die Kriminalpolizei Ravensburg nun eine Gruppe Jugendlicher als Tatverdächtige ermittelt. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft sollen die 13- bis 15-Jährigen an mindestens vier bis fünf Stellen Mülltonnen und Hecken angezündet haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und Sachbeschädigung laufen.

Für die Brände sollen die Jugendlichen teils Feuerwerkskörper und Brandbeschleuniger verwendet haben. Das Kriminalkommissariat schließe nicht aus, dass auch weitere Brandstiftungen auf das Konto der Jugendlichen gehen.