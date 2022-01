per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped in Lauterach in Vorarlberg sind am Samstag zwei Jugendliche teils schwer verletzt worden. Die beiden Jugendlichen saßen auf dem Moped, als ein Autofahrer sie beim Einbiegen auf eine Straße übersah. Ein Jugendlicher wurde mit einer Kopfverletzung und einem Unterschenkelbruch, der andere mit Prellungen und weiteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.