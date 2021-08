per Mail teilen

Einmal in einer richtigen Burg übernachten - das geht auf Burg Wildenstein in Leibertingen (Kreis Sigmaringen). Die Burg aus dem 11. Jahrhundert liegt hoch über dem Donautal auf einem Felsvorsprung.

Heute ist Burg Wildenstein eine Jugendherberge, auf der Familien gerne gemeinsam Urlaub verbringen. Derzeit ist sie ausgebucht, besonders für Kinder gibt es auf der Burganlage viel zu entdecken. Zum Beispiel auf auf Wanderwegen, die direkt an der Burg vorbeiführen oder beim Paddeln auf der Donau. Die Jugendherberge ist Ausgangspunkt für jede Menge Unternehmungen.

Beliebt für Familienurlaub

Herbergsvater Thomas Heinrich ist mit der Belegung diese Saison zufrieden, trotz Corona. Für ihn ist die Burg zwar ein Stück Alltag geworden, doch auch nach 13 Jahren freut er sich noch immer über seinen ungewöhnlichen Arbeitsplatz. Hausmeister Michael Haschke hat in den Burg-Fluren lange Wege zurückzulegen: 18.000 bis 22.000 Schritte seien es täglich, wenn er sich um Anlieferungen, Bettwäsche und Reparaturarbeiten kümmert.

SWR-Reporterin Isabel Heine möchte auch von den Besuchern, Eltern und ihren Kindern wissen, wie es ihnen auf der Burg gefällt und was am eindrucksvollsten am Leben auf der Burg ist.

Burg Wildenstein ist eine der ältesten Jugendherbergen Deutschlands. Sie diente lange als Pilgerherberge, wenn in der Abtei Beuron alle Betten belegt waren. Ab 1922 diente der vordere Teil der Burg dann als Jugendherberge, seit 1972 gehört die ganze Burg dem Deutschen Jugendherbergswerk, DJH.