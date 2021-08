per Mail teilen

Eine große Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten melden die Jugendherbergen in der Region. So ist beispielsweise die Martin-Buber-Jugendherberge in Überlingen zu einem beliebten Ziel von Reisenden aus Nah und Fern geworden. Sie gilt mit 60 Zimmern und 240 Betten als einer der größten Einrichtungen dieser Art im Raum Bodensee-Oberschwaben. Vor zwei Jahren wurde sie für etwa acht Millionen Euro von Grund auf renoviert.