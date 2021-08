Zu Gast in der Jugendherberge Überlingen

In vielen Ländern der Erde gibt es Unterkünfte speziell für junge Leute. In den deutschen Jugendherbergen sind auch Familien und nicht mehr ganz junge Erwachsene gerne gesehen. SWR-Reporter Thomas Wagner hat sich die Jugendherberge in Überlingen (Bodenseekreis) genauer angeschaut.