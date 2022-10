Jüdische Gemeinde Konstanz feiert Jom Kippur

Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Konstanz begehen ab Dienstagabend Jom Kippur. Zu dem höchsten jüdischen Feiertag versammeln sich die Gläubigen in der Synagoge.

Jüdinnen und Juden feiern ab Dienstagabend mit Beten und Fasten den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Konstanz versammeln sich in der Synagoge. Der Feiertag beginnt der Tradition gemäß am Abend und endet am darauffolgenden Morgen nach Sonnenuntergang. Für religiöse Juden ist es ein Tag der Buße, aber auch des Vertrauens darauf, dass Gott alle Sünden vergeben werde.

SWR-Reporterin Verena Katschker über Jom Kippur in der jüdischen Gemeinde in Konstanz:

Auch Gläubige aus der Ukraine feiern in Konstanz Jom Kippur

In der 350 Mitlieder zählenden Gemeinde von Konstanz werden in diesem Jahr auch geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer jüdischen Glaubens Jom Kippur mitfeiern. In den vergangenen Monaten seien bis zu 50 Jüdinnen und Juden aus der Ukraine angekommen, so Rabbiner Avraham Radbil gegenüber dem SWR.

Deren Integration sei aber schwierig, da in der Stadt und im Umland kaum freie Wohnungen zu finden seien. Zudem fehlten oft wichtige Dokumente, um offiziell als Mitglied in die jüdische Gemeinde aufgenommen zu werden.