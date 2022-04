Jüdische Gemeinde Konstanz feiert traditionelles Pessach-Fest

Die jüdischen Gemeinden feiern von Freitagabend an bis zum 23. April ihr traditionelles Pessach-Fest. In Konstanz wurde mit einer symbolischen Brot-Verbrennung der Auftakt begangen.

Ab diesem Wochenende findet mit dem Pessach-Fest eines der wichtigsten Feste des Judentums statt. Zu Pessach darf nichts Gesäuertes mehr im Haus sein. Deshalb sind am Freitagvormittag Männer, Frauen und Kinder der jüdischen Gemeinde in Konstanz zum traditionellen Verbrennen der gesäuerten Speisreste zusammengekommen.

Pessach im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Pessach ist das Fest der Befreiung, es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Das Thema Freiheit ist für viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Konstanz derzeit besonders aktuell. Denn sie haben Verwandte und Freunde in der Ukraine.

"Man beschäftigt sich schon sehr damit, die Stimmung ist natürlich betrübt. Wir haben auch Gemeinde-Mitglieder aus Russland. Es gibt Verluste auf beiden Seiten."

In den vergangenen Monaten sind in Baden-Württemberg rund 500 jüdische Geflüchtete angekommen, auch in Stuttgart. Die dortige Gemeinde sammelt Kleidung, kümmert sich um Geflüchtete, egal welcher Konfession. Sie ist Anlaufstelle für jüdische Ukrainerinnen und Ukrainer, die fliehen mussten. "Wir haben bis zu 300 Menschen hier aufgenommen. Zum Teil privat, zum Teil über Unterkünfte. Und wir versuchen auf allen Ebenen zu unterstützen, wo wir helfen können", so Barbara Traub von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs.

Es gibt zu Pessach aber auch Grund zur Freude: Die Gläubigen in den Gemeinden können zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gemeinsam feiern.

Pessach erinnert an Befreiung Israels aus der Sklaverei

Pessach, zu Deutsch "Vorüberschreiten", gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei des Pharaos durch Gott, wie sie im 2. Buch Mose im Tanach (Hebräische Bibel) und im Alten Testament der Christlichen Bibel niedergeschrieben ist. Die Nacherzählung (Haggada) dieses Geschehens verbindet jede neue Generation der Juden mit ihrer zentralen Befreiungs-Erfahrung vor etwa 3.000 Jahren.