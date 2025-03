Hunderte Josefs auf einem Fest - der Josefstag in Bad Schussenried

per Mail teilen

In Bad Schussenried feiern am Mittwoch im Bierkrugstadel zahlreiche Josefs und Josefinen ihren Namenstag. Zur Feier des Tages gibt es Freibier für alle Namensvetter.

Am 19. März haben alle Josefs Namenstag und die feiern den Josefstag im Bierkrugstadel in Bad Schussenried (Kreis Biberach). Früher war der Josefstag ein katholischer Feiertag. In Bad Schussenried ist er seit einigen Jahren ein Festtag.

Freibier oder Josefsbock

Im Bierkrugstadel wird der Josefstag mit einem großen Fest mit Musik und Unterhaltung gefeiert, bei dem es für alle mit dem Namen Josef oder Josefine ein Freibier gibt. Auch beliebt ist der Josefsbock - ein Bier, das extra für den Anlass gebraut wird.

Auf Namensschilder kann man beim Josefstag im Bierkrugstadel Bad Schussenried verzichten. Fast alle, die da sind heißen Josef oder Josefine. SWR Johannes Riedel

Die Gäste kommen aus Oberschwaben, aber auch von der Ostalb, der Schweizer Grenze oder aus dem Allgäu. Die größte Gruppe ist mit 30 Josefs aus Mögglingen im Ostalbkreis angereist. Auch ein bekannter Josef hat sich angekündigt: Josef Rief (CDU), der gestern noch im Bundestag abgestimmt hatte und jahrelang den Wahlkreis Biberach in Berlin vertrat.