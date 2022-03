Johanniter Oberschwaben/Bodensee starten Hilfstransport für ein Krankenhaus

Die Johanniter Oberschwaben/Bodensee fahren am Freitag mit einem Lastwagen voll medizinischem Material nach Riwne in die Ukraine, um dort ein Krankenhaus zu unterstützen. Weitere Fahrten sollen folgen.



500 Betten, Matratzen, Pflegebetten, Rollstühle sowie medizinisch dringend benötigtes Material haben die Johanniter von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Firmen aus ganz Süddeutschland eingesammelt und in Ravensburg zusammengetragen. Der Ortsverband habe in den letzten Tagen in der Region vor allem mechanisch bedienbare Krankenhausbetten für das Krankenhaus in der Ukraine zusammengesucht, heißt es von den Johannitern.

Ein erster Lkw mit medizinischem Material startet von Ravensburg in die Ukraine. Pressestelle Johanniter Oberschwaben/Bodensee

Immer mehr Kriegsopfer müssen versorgt werden

Mila Schieren, eine Ukrainerin aus Ravensburg, die ehrenamtlich bei den Johannitern arbeitet, hat die Aktion mit koordiniert. Diese medizinische Ausstattung werde im Krankenhaus Riwne dringend benötigt, denn dort kämen immer mehr Geflüchtete und Kriegsopfer an, erzählt sie. Selbst Stühle seien Mangelware, zeitweise säßen die wartenden Patienten im Krankenhaus in Riwne auf dem Boden.

Vor Ort unkompliziert helfen

Nach drei Wochen Beschaffung macht sich nun der erste Lastwagen der Johanniter in Ravensburg auf die Reise in die Ukraine, weitere Hilfstransporte sollen folgen. Vor Ort soll mit dem Material direkt und unkompliziert geholfen werden. Alle Helfer der Johanniter hätten dafür in den letzten Tagen ihre Freizeit geopfert und ehrenamtlich das Material in verschiedenen Einrichtungen abgeholt und in Ravensburg zusammengetragen, heißt es vom Ortsverband.