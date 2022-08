Johannes Riedel

per Mail teilen

Geboren in Laupheim, fast zwei Meter groß geworden in Biberach, Studium in München und zurück nach Biberach und Oberschwaben. Hat seine Leidenschaften Schreiben, Fotografieren, Filmen und Erzählen zum Beruf gemacht. Seit 1988 journalistisch und als Moderator tätig, Reporter im SWR-Büro Biberach.

Privat genießt er kleine Fluchten und große Freiheit mit dem Wohnmobil. Liebt es, in der Küche zu stehen und danach an einem großen Tisch zu sitzen. Der bekennende Pedelec-Pilot treibt maßvoll Sport und spitzt gerne auch die Feder für kabarettistische Zwecke. Im Ehrenamt für sportliche und soziale Zwecke engagiert.