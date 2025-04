per Mail teilen

Rosa Eisele sammelt christliche Gegenstände, die keine Verwendung mehr haben. Diese verkauft sie dann zum Beispiel für den guten Zweck oder vermittelt sie in ein neues Zuhause.

Ein Kruzifix an der Wand oder eine Madonna im Regal, früher war das in vielen katholischen Familien üblich. Doch was tun mit den Sakralgegenständen, wenn zum Beispiel die Besitzer gestorben sind? Einfach wegwerfen – das können viele nicht. Da kommt Rosa Eisele aus Haisterkirch bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) ins Spiel. Sie sammelt solche heiligen Gegenstände - und vermittelt sie weiter.

Sakralfiguren: Retten, Sammeln, Weitervermitteln

Die meisten Figuren werden Rosa Eisele gebracht oder per Post geschickt. Insgesamt rund zehn Kisten pro Jahr landen bei ihr. In den Kisten: hölzerene Jesusfiguren, Marienstatuen, Hausaltäre, Heiligengemälde oder ausrangierte Rosenkränze. Denn viele Menschen können und wollen Sakralgegenstände nicht einfach wegwerfen - aus Respekt gegenüber der Religion.

Mich freut es, dass eine heilige Figur oder ein Kreuz wieder eine Heimat findet.

Natürlich kann Rosa Eisele die vielen schönen und zum Teil wertvollen Sakralfiguren nicht alle bei sich lagern. Stattdessen verkauft die engagierte Christin sie für Spenden, die der Renovierung der Osterhofer Kapelle in Bad Waldsee zugutekommen sollen.

Manche suchen gezielt "Second Hand"

Doch auch Anfragen erreichen Rosa Eisele ab und zu. So suchte kürzlich eine Frau aus dem Schwarzwald zum Beispiel drei "eingebetete" Rosenkränze für ihre Enkeltöchter , erzählt Eisele.