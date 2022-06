Jenische fordern weiterhin Anerkennung als nationale Minderheit

Die Volksgruppe der Jenischen, von denen rund 800 in Singen (Kreis Konstanz) leben, ist ihrem Ziel, als nationale Minderheit in Deutschland anerkannt zu werden, ein Stück nähergekommen. Der Beratende Ausschuss des Europarates zum Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten fordert die deutschen Behörden auf, mit Vertretern der Jenischen in einen Dialog darüber zu treten.

Alexander Flügler aus Singen, Vorsitzender des Zentralrats der Jenischen, freut sich darüber. Seit vielen Jahren hätten sie mit ihrer Forderung keinen Erfolg gehabt. Nun komme durch die Empfehlung des Europarats neuer Schwung in die Sache, so Flügler. Auch habe er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rottweil im Rahmen der „Ortszeit Deutschland“ auf die Situation der Jenischen in Deutschland angesprochen. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin auf SWR-Anfrage bestätigt, sei einer Delegation der Jenischen ein Gespräch angeboten worden. Ein Termin stehe noch nicht fest. Die Jenische sind eine Volksgruppe ehemals fahrender Handwerker und Händler. In Singen lebt eine ihrer größten Gemeinden in Deutschland. Das Nachbarland Schweiz hat die Jenischen bereits als Minderheit anerkannt.