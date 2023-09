Jahrhundertealte Linde in Erolzheim ist gerettet

per Mail teilen

Die Jahrhunderte alte Linde, die vor knapp zwei Wochen in Erolzheim im Kreis Biberach gebrannt hat, überlebt. Das teilte Bürgermeister Jochen Ackermann gegenüber dem SWR mit.

Zwei Wochen nach dem Brand einer jahrhundertealten Linde in Erolzheim (Kreis Biberach) steht fest, die Linde muss laut dem Bürgermeister nicht gefällt werden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Baumexperte: Keine Umsturzgefahr

Die Linde sei durch das Feuer nicht so schwer beschädigt worden, dass sie gefällt werden müsse. Zu diesem Ergebnis komme ein Baumexperte, der die Linde begutachtet habe. Es bestehe auch keine Gefahr, dass der 20 Meter hohe Baum umstürze. An ihm führt ein Weg vorbei. Das sei eine gute Nachricht für Erolzheim, so Bürgermeister Ackermann.

Bei den Einheimischen wird die Linde "Sankt Nikolaus Linde" genannt. Sie ist als Naturdenkmal geschützt. Die Linde gilt als beliebter Treffpunkt mit Blick auf die Dorfmitte von Erolzheim. Warum der Hohlraum im Stamm Feuer fing, ist laut Polizei noch nicht klar.