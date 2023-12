Das SWR Studio Friedrichshafen blickt auf die wichtigsten Ereignisse des ausgehenden Jahres zurück. Hier die Ereignisse von Mai bis August zusammengefasst.

Auch über die Sommermonate war einiges los in der Region Bodensee und Oberschwaben. In Biberach wurden die Heimattage Baden-Württemberg gefeiert, die Justizvollzugsanstalt in Hinzistobel bei Ravensburg ist erweitert worden und die Stadt Mengen führt die Viertagewoche ein. Eine erfreuliche Nachricht kam vom Verkehrsministerium: Die "Geißbockbahn" darf weiterfahren wie bisher. Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass es immer weniger Felchen im Bodensee gibt. Um den Bestand zu sichern, wurde ein dreijähriges Fangverbot verhängt. Nicht ganz aus heiterem Himmel kamen die Klinikschließungen in Radolfzell und Bad Waldsee. Und große Trauer herrschte um den Jahrhundertschriftsteller Martin Walser. Er verstarb im Alter von 96 Jahren.

Anfang Mai wurden die Heimattage Baden-Württemberg in Biberach gefeiert. Das offizielle Landesfest gibt es seit 1978 und wird jedes Jahr von einer anderen Stadt ausgerichtet. Die Heimattage begannen am ersten Mai-Wochenende gleich mit einem Höhepunkt, dem dreitägigen Stadtfest. Insgesamt wurden mehr als 20 Veranstaltungen unter dem Motto "Trachten, Tanz und Traditionen" in Biberach geboten.

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hinzistobel in Ravensburg wurde Mitte Mai ein neues Gebäude eingeweiht. Es bietet 120 zusätzliche Plätze für Häftlinge. Außerdem wird ein bestehendes Gebäude aufgestockt, wodurch weitere 93 Plätze geschaffen werden. Die Baumaßnahmen kosten zusammen etwa knapp 35 Millionen Euro.

Die Stadt Mengen führte zum Juni die Vier-Tage-Woche ein. Die Wochenarbeitszeit von 39 Stunden für Angestellte und 41 Stunden für Beamte blieb gleich und muss an vier Tagen geleistet werden. Der Freitag ist für die Mitarbeiter dann frei und das Rathaus bleibt geschlossen.

Monatelang stand die sogenannte "Geißbockbahn" auf der Kippe. Doch seit Juni ist gesichert, dass die Bodensee-Oberschwaben-Bahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen im gleichen Takt weiterfahren kann, wie bisher. Das gab das Verkehrsministerium bekannt. Danach ist der Betrieb bis 2032 gesichert.

Fangverbot für Felchen im Bodensee: Weil der Bestand des Blaufelchens immer weiter zurückgeht, hat die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) eine dreijährige Schonfrist für Felchen im Bodensee ab 2024 beschlossen. In der Zeit soll sich der Bestand erholen können.

In Radolfzell ging eine Ära zu Ende. Das Hegau-Bodensee-Klinikum in der 32.000 Einwohnern-Stadt hat zum Juli geschlossen. Seit dem 14. Jahrhundert hatte es in Radolfzell eine stationäre medizinische Versorgung gegeben. Bis 1906 im Spital in der Stadt, danach im Krankenhaus auf der Halbinsel Mettnau. Aber der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN), zu dem die Klinik zuletzt gehörte, muss sparen.

Auch im Juli kam das endgültige Aus für das Krankenhaus Bad Waldsee nach 100 Jahren. Auch der Klinikverbund OSK, zu dem das Haus gehört, muss sein Defizit verringern.

Große Trauer um einen großen Literaten des Landes: Ende Juli starb Martin Walser. Der in Wasserburg am Bodensee geborene Schriftsteller gilt als Jahrhundertautor und als einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegszeit. Martin Walser hat in Nussdorf gelebt und ist 96 Jahre alt geworden.