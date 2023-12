Das war 2023 in der Region Bodensee und Oberschwaben

Das SWR Studio Friedrichshafen blickt auf die wichtigsten Ereignisse des ausgehenden Jahres zurück. Hier die Ereignisse von Januar bis April zusammengefasst.

Das Jahr geht zu Ende, vieles ist passiert in der Region Bodensee und Oberschwaben: Der europäische Hochadel trauert um Max Markgraf von Baden, Femizid in Markdorf, Ravensburg kauft Hotel als Flüchtlingsunterkunft, Galeria Kaufhof Geschäfte in Singen und Konstanz bleiben erhalten, müssen aber mit Stellenabbau rechnen, die Ravensburger Eishockeymannschaft "Towerstars" holt den Meistertitel. Und der erste "Grüne" Bürgermeister Deutschlands, Elmar Braun, geht, nachdem er dreimal wiedergewählt wurde, in den Ruhestand.

In Salem, aber auch in Kreisen des europäischen Hochadels, herrscht Trauer um den Ende Dezember im Alter von 89 Jahren verstorbenen Max Markgraf von Baden. Eine öffentliche Trauerfeier für die Bürger und Vereine gibt es für den volksnahen Markgrafen am 12. Januar. Tags darauf nehmen rund 450 geladene Gäste Abschied, darunter König Philipp von Belgien und Fürst Albert von Monaco.

Am 21. Januar ist in Markdorf (Bodenseekreis) eine 44-jährige Frau an ihrer Arbeitsstelle in einem Laden mit Postfiliale erschossen worden. Der mutmaßliche Täter soll ihr 47-jähriger, von ihr getrennt lebender Ehemann gewesen sein.

Im Prozess im August hat das Gericht den Angeklagten wegen Mordes, Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

In Ravensburg werden Geflüchtete aus der Ukraine im ehemaligen Hotel "Goldene Uhr" untergebracht. 40 Frauen, Männer und Kinder seien eingezogen, heißt es von der Stadt. Insgesamt hätten dort bis zu 90 Menschen Platz. Dass die Stadt das ehemalige Hotel habe kaufen können, sei ein Glücksfall, sagte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Das große Zittern hatte doch kein Ende: Mitte März war bekannt geworden, dass die letzte große Warenhauskette Deutschlands weitere 52 Filialen mit rund 17.400 Beschäftigten schließt. Die Häuser in Konstanz und Singen (Kreis Konstanz) waren zwar nicht betroffen. Es könnten aber bis zu 30 Prozent der Stellen in den noch bestehenden Geschäften gestrichen werden, ließ der Konzern verlauten.

Ein Grund zum Feiern gab es Mitte April in Ravensburg. Die Eishockeymannschaft Towerstars hat zum dritten Mal den Meistertitel in der Zweiten Deutschen Eishockey Liga geholt. Dafür gab es einen offiziellen Empfang in der Oberschwabenhalle. Anschließend wurde der Titel mit den Fans gefeiert werden.

Als Elmar Braun 1991 zum Bürgermeister von Maselheim (Kreis Biberach) gewählt wurde, war das eine Sensation. Er war der erste Bürgermeister in ganz Deutschland, der der Partei "Grüne" angehörte. Dreimal wurde er wiedergewählt, zum 1. Mai ging er nach 32 Jahren im Amt in Rente.