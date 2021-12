Der Jahresrückblick 2021 von Mai bis August

Davon reden sie noch heute, die Menschen am und rund um den Bodensee. Anfang August gab es dort ein seltenes Naturschauspiel: Gleich an mehreren Stellen hatten sich Wasserhosen, also richtige Tornados über der Wasseroberfläche, gebildet, unter anderem vor dem Naturschutzgebiet Eriskircher Ried. Wer damals geistesgegenwärtig war, zückte sein Handy -| und filmte das Ganze. Jetzt, wo das Jahr zu Ende geht, schaut man sich solche Bilder gerne wieder an. mehr...