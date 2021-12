per Mail teilen

Das Jahr 2021 begann mit einem Lockdown - genauso wie das alte geendet hatte. Die Pandemie hat das Land und die Region fest im Griff. Abstand halten ist das Motto, das uns das Jahr über begleitet hat.

Das neue Jahr durfte nicht mit Böllern und Raketen begrüßt werden und auch das nächste große Ereignis der Region fiel wegen Corona aus: Saal- und Straßenfastnacht waren nicht möglich. Dafür lief der Aufbau von Kreisimpfzentren im Januar auf Hochtouren. Wegen einer Panne bei der Terminvergabe begann das Kreisimpfzentrum Konstanz in Singen eine Woche früher - Ende Januar begann das Impfen in den Kreisimpfzentren. Das Kreisimpfzentrum Bodenseekreis war in einer Halle der Messe Friedrichshafen untergebracht.

Katastrophe Anfang Februar

Schnee und Regen bringen Hochwasser. Der Boden wurde aufgeweicht, das führte zu einem Hangrutsch bei Wangen im Allgäu. Drei Häuser wurden evakuiert, darunter ein Mietshaus an der Abrisskante. Es gehört Familie Dürrenberger, die sich große Sorgen machte, nicht wusste und immer noch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Bis heute ist das Haus unbewohnbar. Die Mieter kamen andernorts unter.

Der Erdrutsch kam für die Bewohner von Primisweiler völlig unerwartet. didinag/Richard Rädler

Chaos in den Kreisimpfzentren im März

Bei der Terminvergabe herrschte Verwirrung und es fehlte Impfstoff. Unangenehm war das auch für Manne Lucha aus Ravensburg, der nach den Landtagswahlen Mitte März grüner Sozial- und Gesundheitsminister blieb. Aus der Not eine Tugend machte der Club "Berry’s" in Konstanz. Coronabedingt musste das Tanzlokal schließen. Chef Osman Cöl eröffnet daraufhin in den Räumen der Disko ein Testzentrum.

Im April kam die Corona-Notbremse

Wieder wurde alles geschlossen, Abstand halten war das Gebot der Stunde. Ostern nahte, doch reguläre Gottesdienste waren erneut tabu. Katholische Jugendliche in Leutkirch im Allgäu organisierten deshalb einen Ostergottesdienst im Auto als Drive-in-Variante.

Klimaaktivisten bei Wolfegg und im Altdorfer Wald

Für Aufsehen sorgten Ende April Klimaaktivisten nahe Wolfegg(Kreis Ravensburg). Nachdem im Altdorfer Wald schon junge Menschen in Baumhäusern gegen Pläne für eine neue Kiesgrube in dem Wald protestierten, blockierten andere Aktivisten nun in Hängematten liegend Zufahrten zu bestehenden Kiesgruben.

Klimaaktivisten bauen aus Protest gegen Kiesabbau ein Baumhaus-Camp im Altdorfer Wald. SWR

Die gute Nachricht kam zum Schluss: Am 30. April hat in Überlingen die Landesgartenschau eröffnet. Ein Jahr später als geplant.