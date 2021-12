Jahresrückblick 2021 von September bis Dezember

Mit der kalten Jahreszeit beginnen auch die Corona-Inzidenzen wieder zu steigen. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Region Bodensee-Oberschwaben zum Ende des Jahres.

Viel passiert im September - Abschiede, die der Region wehtun

In Friedrichshafen fand zum letzten Mal die weltweite Leitmesse im Bereich Fahrrad, die "Eurobike", in Friedrichshafen statt. Die international größte Fahrradmesse war für Friedrichshafen zu groß geworden und findet künftig in Frankfurt statt. Für Hotels und Gastronomie in Friedrichshafen und Umgebung ist es ein herber Verlust. Nur ein kleiner Trost: Die Messemacher am See bleiben Mitveranstalter.

Aus für Traditionsunternehmen und Klinik

Beim Küchenhersteller Alno in Pfullendorf gingen endgültig die Lichter aus. Trotz mehrerer Sanierungsversuche fuhr das Traditionsunternehmen, das 2016 noch 1.600 Mitarbeiter beschäftigte, weiter Defizite ein. Ein neuer Investor war nicht in Sicht. Zum Ende des Septembers wurde der Geschäftsbetrieb eingestellt.

Ein Schock ereilte die Bürger im Kreis Sigmaringen: Die SRH-Kliniken gaben bekannt, dass sie die Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau schließen wollen. Die Geburten-Station des Bad Saulgauer Krankenhauses war schon vor Wochen geschlossen worden. In Bad Saulgau gingen die Leute aus Protest dagegen auf die Straße.

Überraschung bei der Bundestagswahl und mobile Impfteams

Am 26. September war Bundestagswahl, bei der die in der Region Oberschwaben und am Bodensee eher stark vertretene CDU große Verluste hinnehmen musste.

Die Corona-Inzidenzen waren über den Sommer gesunken, die Kreisimpfzentren schlossen. Seither sind mobile Impfteams unterwegs, viele Bürgerinnen und Bürger ließen sich bei ihren Hausärzten impfen.

Landesgartenschau endet im Oktober

Mitte Oktober endete nach knapp sechs Monaten die Landesgartenschau in Überlingen. Rund 695.000 Besucher waren auf die Gartenschau nach Überlingen gekommen - etwa 80.000 weniger als vor der Corona-Pandemie kalkuliert. Es waren aber weit mehr, als man bei der Eröffnung im April angenommen hatte.

Wieder schlechte Nachrichten im November

Es wurde kälter, die Menschen hielten sich wieder mehr in Innenräumen auf. Die Corona-Inzidenzen stiegen rasant an. Der Kreis Biberach rief als erster im Lande die Corona-Alarmstufe aus, weitere Kreise folgten. Vielerorts wurde nun verstärkt geimpft, manchmal standen die Menschen stundenlang dafür an.

Und wieder mussten Veranstaltungen und die Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Bis auf den Weihnachtsmarkt in Konstanz - der Markt startete am 18. November unter strengen Corona-Hygienevorschriften. Doch als sich die Corona-Lage weiter verschärfte und die 2G-Plus Regel für Veranstaltungen eingeführt wurde, gaben die Veranstalter auf. Der Konstanzer Weihnachtsmarkt endete vorzeitig nach nicht einmal einer Woche.

Weitere Klinik in Geldnot

In den Krankenhäusern des Oberschwabenklinikverbunds (OSK) in Wangen und Bad Waldsee herrschte Verunsicherung. Der Klinikverbund muss sparen und kündigte Umstrukturierungen an. Die Standorte würden aber erhalten, versprach die Klinikleitung - zumindest vorerst.

Bleibt eine gute Nachricht für den Dezember

Ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember fuhren auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen erstmals Elektro-Loks. Die Strecke wurde bis Lindau elektrifiziert - ein guter Abschluss zum Ende des Jahres nach jahrzehntelangem Hin und Her.