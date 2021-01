per Mail teilen

Der Blick zurück in den Herbst und Winter 2020: Schulen öffnen nach einer langen Pause wieder. Wenig später beginnt auch in der Region Bodensee-Oberschwaben die zweite Corona-Welle.

September

Ein halbes Jahr nach dem ersten Corona-Fall in der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich knapp 3.700 Menschen mit dem Virus infiziert, 107 starben. Nach langer Pause öffnen die Schulen wieder. Es gelten strenge Hygienekonzepte. Auch bei der Interboot in Friedrichshafen. Sie ist die erste Messe der Region nach dem Lockdown. Ein Erfolg, sagen die Macher. Probleme hingegen haben die Volleyballprofis der Stadt Friedrichshafen. Laut Gutachten könnte das Dach ihrer Halle, der ZF-Arena, einstürzen. Sie suchen einen neuen Ort für das Training.

Oktober

Ausnahmezustand am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz. Die Stadt erwartet 26.000 Demonstranten bei Demonstrationen der "Querdenken"-Bewegung sowie bei mehreren Gegendemos. Am Ende kommen gut 10.000 und es bleibt friedlich. Derweil rüsten sich Kliniken für die nächste Corona-Welle, denn die Fallzahlen steigen.

November

Im November tritt ein umstrittener Teil-Lockdown in Kraft. Restaurants müssen schließen. Den Teil-Lockdown kritisieren in einem offenen Brief mehrere Stadtoberhäupter. Und die Corona-Zahlen steigen weiter. Auch Tote gibt es wieder. Ende November steht sogar das Kloster Reute bei Bad Waldsee unter Quarantäne. Kurz darauf schließt der Biberacher Schlachthof. Nicht wegen Corona, sondern wegen heimlicher Video-Aufnahmen von Tierschützern.

Dezember

Im Dezember legt das Coronavirus die Kliniken Tettnang und Wangen lahm. Und ab dem 16. Dezember den Großteil des öffentlichen Lebens - per Lockdown wie im Frühjahr. Denn die Fallzahlen explodieren.