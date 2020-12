Der Blick zurück in den Sommer 2020: Aufatmen bei Händlern, Hoteliers und Gastronomen in der Region Bodensee-Oberschwaben. Sie können wieder arbeiten, die Zahl der Corona-Ansteckungen geht zurück. Veranstaltungen werden weiterhin abgesagt.

Mai

Großveranstaltungen fallen wegen des Coronavirus aus. Etwa der Weingartner Blutritt mit rund 2.000 Reitern. Allerdings gibt es ein "Blutrittle", wie ihn Blutreiter Ekkehard Schmid nennt: am 22. Mai mit Mini-Abordnung auf geheimen Wegen. Ganz abgesagt werden viele Heimatfeste, Messen sowie die Pfullendorfer 800-Jahr-Feier und die Landesgartenschau in Überlingen, beide werden auf 2021 verschoben. Für einen Paukenschlag sorgt Ende Mai der Autozulieferer ZF Friedrichshafen AG. Er will 15.000 Stellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Mitarbeiter gehen auf die Straße.

Juni

In Singen gibt es eine Protestdemo: dort soll die Karstadt-Filiale geschlossen werden. Und auch die "Querdenker"-Bewegung macht mit Demos immer öfter auf sich aufmerksam.

Juli

In Bad Schussenried im Kreis Biberach entfliehen eine Frau und ein Mann aus der Psychiatrie, bedrohen Händler mit Messern und gehen dann auf zwei Polizisten los. Während die entflohene Frau leicht verletzt wird, trifft den Mann eine Kugel im Hüftbereich, er stirbt.

August

Die Sigmaringer Kreisgemeinde Herbertingen ist in den Schlagzeilen. Mitte August kracht ein Regionalzug in einen Lkw, der auf einem Bahnübergang steht. An dem Bahnübergang waren vermutlich die Halbschranken nicht geschlossen. Die Strecke bleibt bis zum 29. August gesperrt, an dem viele nun nach Frankreich schauen. Denn dort beginnt die Tour de France: Hoffnungsträger ist Radprofi Emanuel Buchmann aus Ravensburg.

Hier geht es zu Teil 3: September bis Dezember