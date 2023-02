Jäger erlegt Schwarzkopf-Ruderente in Radolfzell

Ein Jäger hat am Donnerstag in der Nähe des Bahnhofs in Radolfzell (Kreis Konstanz) eine Schwarzkopf-Ruderente erlegt. Der Abschuss sei mit der Polizei und Ornithologen eng abgestimmt gewesen.

Eine Schwarzkopf-Ruderente ist am Donnerstagmorgen von einem Jäger abgeschossen worden. Der Jäger handelte im Auftrag der höheren Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Freiburg. Außerdem sei das Vorgehen mit Polizei und Ornithologen eng abgestimmt gewesen, teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit. Der Vogel sei vermutlich aus einem privaten Haushalt entflohen. Es sei gesetzlich verboten, Schwarzkopf-Ruderenten, die eigentlich in Nordamerika heimisch seien, zu halten. Schwarzkopf-Ruderenten sind in Mitteleuropa eingewandert und verdrängen heimische Arten. IMAGO Blickwinkel/M. Woike "In Europa gefährdet diese Art die gefährdete heimische Weißkopf-Ruderente, indem sie sie aus ihren Brutgebieten verdrängt und sich auch mit ihnen paart." Regierungspräsidium will gegen nicht-heimische Tierarten vorgehen Die Schwarzkopf-Ruderente sei nach Verordnung der EU als invasive Art eingestuft. Das bedeutet, dass sie einheimische Arten gefährdet. Die höhere Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium sei verpflichtet, der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten gegenzusteuern. Biologe Malte Bickel vom Regierungspräsidium bedankte sich bei den örtlichen Jägern, die ihre Verantwortung für den Naturschutz sehr ernst genommen hätten.