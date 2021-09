In Brand in Vorarlberg ist ein 49-jähriger Jäger bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus unbekannter Ursache mit seinem Geländewagen von einem Forstweg ab und stürzte 250 Meter hinunter in den angrenzenden Wald. Dabei wurde der 49-Jährige tödlich verletzt. Der bereits seit Montag Vermisste wurde erst am Dienstag von Bekannten tot aufgefunden.