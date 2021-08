per Mail teilen

Italienische Fußballfans haben am Dienstagabend in Friedrichshafen den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins EM-Finale mit einem Autocorso gefeiert. Laut Polizei waren bis zu 80 Teilnehmer unterwegs, eine Straße war kurzfristig blockiert. Ansonsten hätten sich aber alle an die Regeln gehalten. Andernorts blieb es nach dem Fußballspiel weitgehend ruhig.