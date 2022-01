Gute Wintersportbedingungen im Allgäu

Im Allgäu sind die Wintersportbedingungen derzeit vor allem in höheren Lagen gut. Überall gelten die Corona-Regeln, meist 2G und FFP2-Maskenpflicht. Etwa bei den Schwärzenliften Eschach bei Buchenberg (Kreis Oberallgäu) herrschen nach Angaben der Betreiber sehr gute Pistenverhältnisse, in Betrieb sind täglich von 9 bis 16:30 Uhr alle Schlepplifte und die Kinderlifte geöffnet. Ebenfalls den ganzen Tag geöffnet hat der Skilift Felderhalde in Isny (Kreis Ravensburg), nur am Nachmittag läuft hingegen der große Iberglift bei Maierhöfen, dort warten 700 Meter Abfahrt auf die Wintersportler. Langläufer finden rund um Isny 40 Kilometer gespurte Loipen, in befriedigendem Zustand, wie es heißt. Geschlossen sind die Loipen bei Waldburg und auf der Atzenberger Höhe nahe Aulendorf (beide Kreis Ravensburg).