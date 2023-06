Irisblüte im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried

Derzeit ist im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried (Bodenseekreis) ein besonderes Naturschauspiel zu beobachten. In den Monaten Mai und Juni blühen dort alljährlich unzählige, meist blauviolette Iris.

Im Mai und Juni entfaltet das Eriskircher Ried am Bodensee mit der Irisblüte eine üppige Farbenpracht. Die sonst in der Natur seltene Pflanze gedeiht in dem Naturschutzgebiet zu Tausenden. Jedes Jahr lockt das Naturphänomen viele Besucherinnen und Besucher in das Schutzgebiet.

Unzählige blaue bis blauviolette Blüten leuchten inmitten der Riedwiesen am Bodensee, ein paar wenige sind auch gelb. Bereits von der Zufahrt zum Eriskircher Strandbad sowie vom Weg in Richtung Langenargen sind viele Blumen zu sehen. Doch die Iris ist stark bedroht.

Führungen durch das Eriskircher Ried

Bei einer Führung durch das Eriskircher Ried kann die Irisblüte besonders intensiv erlebt werden. Das Naturschutzzentrum bietet regelmäßig solche Führungen an. Dabei erfährt man, dass die bedrohte Iris - oder besser Sibirische Schwertlilie, wie die Pflanze auch heißt - eigentlich bescheiden sei. Am besten gedeihe sie ohne Dünger auf mageren, aber feuchten Böden.