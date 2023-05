Irisblüte im Eriskircher Ried beginnt

per Mail teilen

Die Irisblüte im Eriskircher Ried geht wieder los. Jedes Jahr locken die einzigartigen Blüten von Mitte Mai bis Juni zahlreiche Besucher in das Naturschutzgebiet am Bodensee.

Buntes Blütenmeer im Naturschutzgebiet

Die Blüten der sibirischen Schwertlilie sind blaulila oder vereinzelt auch weiß - umgangssprachlich werden sie Irisblüte genannt. Tausende dieser Blumen verwandeln die Wiesen im Eriskircher Ried wenige Wochen im Jahr in ein blaues Blütenmeer. Besonders viele von ihnen sind an der Zufahrt zum Eriskircher Strandbad sowie am Weg Richtung Langenargen zu sehen.

Im Eriskircher Ried beginnt die Irisblüte. SWR

Naturschutzzentrum bietet regelmäßig Führungen an

Das Verlassen der Wege ist laut Naturschutzzentrum verboten. Denn die Blume sei eine heimische Wildpflanze und stark im Bestand gefährdet. In den kommenden Wochen bietet das Naturschutzzentrum Eriskirch regelmäßig kostenlose Führungen zur Irisblüte an. Zu entdecken gebe es auf diesen Touren außerdem blühende Orchideen, Frösche und verschiedene Vogelarten.