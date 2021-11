Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist weiterhin hoch. Der Bodenseekreis liegt am Montag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 817 landesweit an zweiter Stelle. Der Landkreis Biberach liegt mit 743 an vierter Stelle im Land. Die niedrigste Inzidenz in der Region hat nachwievor der Kreis Konstanz mit 422.