Corona-Inzidenzen sinken in der Region Bodensee-Oberschwaben

Die Inzidenzen in der Region Bodensee-Oberschwaben sinken weiter. Am Montag sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals wieder alle Kreise mit Ausnahme des Landkreises Lindau unter der 1.000er Marke. Der Kreis Biberach liegt mit 994 wieder knapp unter dieser Marke. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit im Kreis Konstanz mit 694 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Ende Januar waren die Inzidenzen in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben erstmals über die 1.000er Marke gestiegen. Seither waren sie teils auch deutlich darüber. Der Kreis Sigmaringen wies Mitte März mit einer Inzidenz von 3.600 sogar den höchsten Wert in ganz Deutschland aus.