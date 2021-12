per Mail teilen

Am deutschen Bodensee und in Oberschwaben sind gestern fast 1.300 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, allein im Kreis Ravensburg mehr als 350. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt allerdings fast überall leicht, am höchsten ist sie weiterhin im Bodenseekreis mit einem Wert von 605.