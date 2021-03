Im Landkreis Konstanz ist die 7-Tage-Inzidenz erstmals wieder auf einen Wert von über 100 gestiegen. Das melden RKI und Landesgesundheitsamt. Bleibt der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, werden die Lockerungen teilweise wieder zurückgenommen. Für den Einzelhandel heißt das dann zum Beispiel: Geschäfte dürfen kein "Click and Meet" mehr anbieten, also Kunden mit Termin ins Geschäft lassen. Im Kreis Ravensburg ist der Inzidenzwert auf unter 50 gesunken (49,8). Bleibt der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 50 dürfen Geschäfte auch ohne Termin öffnen.