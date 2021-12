Investor schafft Gesundheitszentrum

Im ehemaligen Krankenhaus 14-Nothelfer in Weingarten (Kreis Ravensburg) will ein Investor bis Jahresende ein Gesundheitszentrum mit OP-Möglichkeiten entstehen lassen. Derzeit ist dort ein Testzentrum eingerichtet, ein Impfzentrum soll folgen. Das Krankenhaus war im vergangenen Jahr geschlossen worden. Für das Gesundheitszentrum laufen noch medizinische und baurechtliche Genehmigungsverfahren, sagte Investor Rainer Staiger gegenüber dem SWR. Sein Ziel sei es aber, den OP-Bereich wieder in Betrieb zu bringen. Für etliche Spezialrichtungen wie die Endoskopie und die Radiologie sei die Infrastruktur schon gebaut. Nun gelte es, diese wieder mit Fachärzten zu besetzen, so Rainer Staiger.