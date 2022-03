Internationale Wochen gegen Rassismus starten

Die Stadt Biberach beteiligt sich an den am Montag beginnenden Internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie hat dafür einen Workshop, eine Stadtführung und eine Onlinelesung vorbereitet. In den drei Veranstaltungen geht es unter anderem am Beispiel Biberachs um die Frage, wie Rassismus gedeihen kann. Die Vereinten Nationen hatten die Staaten 1979 dazu aufgerufen, an einer Woche im März Aktionen gegen Rassismus zu veranstalten. In Deutschland sind die Veranstaltungen über zwei Wochen verteilt. Auch andere Städte in der Region beteiligen sich daran, wie etwa Wangen im Allgäu