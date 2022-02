Interview: Reise mit dem Bundespräsidenten: Christiane Kragh

per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war die letzten Tage auf Reisen im Senegal - traf dort den Staatspräsidenten, Abgeordnete und Vertreter der Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Begleitet wurde er u.a. von einer Wirtschaftsdelegation - mit dabei war auch Christiane Kragh - sie ist Geschäftsführerin des Pfullendorfer Unternehmens Off-Grid Europe. Das ist eine Firma mit 25 Mitarbeitern hier am Standort, die mit der Entwicklung von sogenannten netzfernen erneuerbaren Stromspeichern beschäftigt, also für Strom sorgt an Orten, wo kein Stromnetz ist - und da gibt es im Senegal noch viele Regionen.