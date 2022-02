Die Konstanzer Hilfsorganisation Hoffnungszeichen hat Lieferungen von Hilfsgütern in die westlichen Nachbarländer der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Lkw sollen in den nächsten Tagen unter anderem in Moldawien ankommen, heißt es von Reimund Reubelt, dem ersten Vorsitzenden im SWR-Interview. In den westlichen Nachbarländern der Ukraine seien bereits erste Kriegsflüchtlinge angekommen, ihnen wolle man beiseite stehen. Die christlich motivierte Konstanzer Organisation Hoffnungszeichen setzt sich nach eigenen Angaben weltweit für Not leidende Menschen ein. Seit Jahren ist sie in Konfliktgebieten wie dem Jemen und Äthiopien tätig.